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السعودية | الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يوجّه باستخدام تطبيق (توكلنا) للدخول لمقرات الرئاسة وفروعها

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ????????????????????????????????????

نشر قبل ساعة واحدة - 11:03 مساءً, 4 فبراير 2021 م

المناطق - واس

وجّه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالإلزام باستخدام تطبيق (توكلنا) عند الدخول للرئاسة العامة أو أحد فروعها والهيئات والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل ببقية الإجراءات الاحترازية.
وشدد معاليه على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية في الحدِّ من جائحة ، تماشيًا مع ما تقوم به تلك الجهات من جهود للتصدي للجائحة والحد من خطرها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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