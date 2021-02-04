9409 مخالفات للإجراءات الاحترازية في منشآت القطاع الصحي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الصحة إحصائية عن عدم التزام المؤسسات والأفراد في القطاع الصحي بالإجراءات الاحترازية.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها في “تويتر” إن عدد مخالفات عدم التزام المؤسسات والأفراد في القطاع الصحي بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بجميع مناطق المملكة بلغت (9409) مخالفات، بمجموع زيارات (53,065) زيارة.



