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شكرا لقرائتكم 9409 مخالفات للإجراءات الاحترازية في منشآت القطاع الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05
9409 مخالفات للإجراءات الاحترازية في منشآت القطاع الصحي
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت وزارة الصحة إحصائية عن عدم التزام المؤسسات والأفراد في القطاع الصحي بالإجراءات الاحترازية.
وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها في “تويتر” إن عدد مخالفات عدم التزام المؤسسات والأفراد في القطاع الصحي بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بجميع مناطق المملكة بلغت (9409) مخالفات، بمجموع زيارات (53,065) زيارة.
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