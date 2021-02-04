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9409 مخالفات للإجراءات الاحترازية في منشآت القطاع الصحي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

9409 مخالفات للإجراءات الاحترازية في منشآت القطاع الصحي

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الصحة إحصائية عن عدم التزام المؤسسات والأفراد في القطاع الصحي بالإجراءات الاحترازية.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها في “تويتر” إن عدد مخالفات عدم التزام المؤسسات والأفراد في القطاع الصحي بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس بجميع مناطق المملكة بلغت (9409) مخالفات، بمجموع زيارات (53,065) زيارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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