بايدن: سنواصل دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران، مضيفًا سنواصل دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها ولحماية أراضيها من تهديدات قوة تدعمها طهران.

وأضاف بايدن، خلال كلمة له في مقر وزارة الخارجية الأمريكية: عينت تيم ليندركينج مبعوثًا أمريكيًا إلى اليمن، موضحًا أنه يجب وضع نهاية للحرب في اليمن، ويجب أن نكون – أي الولايات المتحدة الأمريكية – مثالًا يحتذى به للعالم.

وقال جو بايدن: سنعمل مع السعودية للدفاع عن سيادتها ضد أي انتهاكات، موضحًا أنه يجب مواجهة العنصرية الممنهجة والظلم العرقي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع الرئيس الأمريكي: أقول للعالم إن الولايات المتحدة الأمريكية قد عادت، موضحًا أنه يجب أن نرتقي لمواجهة التحديات في العالم، والعمل المشترك مع الدول الأخرى ولا يمكننا مواجهتها وحدنا.



