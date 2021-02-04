فيديو.. إيقاف فعاليات مهرجان الفقع بحفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الكمأ “الفقع”، في حفر الباطن بنسخته الثانية عن إيقاف الفعاليات المصاحبة للمهرجان واقتصاره على المزاد فقط وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الداخلية.

أسعار الكمأ متفاوتة

وشهد السوق حركة كثيفة من الزوار والباعة حيث تفاوتت أسعار صندوق الفقع ليصل بعضها إلى مبالغ عالية حسب حجم الصندوق ونوع الفقع وحجمه.

وكان من المقرر أن تقام عدة فعاليات وعروض في المهرجان كعروض المسرح ومعرض الفن التشكيلي وفعالية لطريقة طبخ الفقع.