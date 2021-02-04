شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام لأعضاء النيابة بجازان: راعوا الاختلافات الثقافية والمرجعيات الفكرية للزائرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اختتم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم (الخميس) جولة زيارات تفقدية لمقرات النيابة العامة في 10 محافظات بمنطقة جازان.

وبدأ المعجب جولته أمس بزيارة لفرع النيابة العامة بالمنطقة ودوائر النيابة العامة في محافظات صامطة وأحد المسارحة وأبوعريش وضمد، اختتمها (الخميس) بزيارة دوائر النيابة العامة في صبيا وبيش وفيفا وبني مالك.

وتضمنت الزيارة تدشين دوائر النيابة في محافظات الريث والعارضة، وافتتاح المبنى الجديد لدائرة النيابة في محافظة العيدابي.

واطلع النائب العام خلال زياراته لدوائر النيابة على سير العمل بها، واستمع لشرح مفصل عن المعايير المطبقة لضمان سلامة الإجراءات النيابية، والتقى عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها. وحث المعجب منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود لتطوير الأداء الوظيفي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة.

وأكد المعجب على أعضاء النيابة العامة وقيادات رجال الأمن في لقاءاته بهم التعاون فيما بينهم تحقيقا للعدالة الناجزة؛ وأن يراعوا الاختلافات الثقافية والمرجعيات الفكرية للسواح والزائرين للمنطقة، واضعين في اعتبارهم موازنة المصالح كما حثنا الشرع.

وفي سياق متصل، أمر النائب العام بتوجيه عدد من المحققين للعمل في دائرة النيابة العامة بمحافظة الداير الحدودية لدعم الجهود الحكومية المتصلة بمكافحة المخدرات.