شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الرياض: «توكلنا».. شرط دخول مقار الإدارات والمدارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض على عدم دخول الموظفين والزوار والمراجعين مقار إداراتها، إلا بإبراز تطبيق «توكلنا» على الهواتف الشخصية الخاصة بهم لأفراد الحراسات الأمنية على المداخل الرئيسة ومداخل المواقف عند دخول المباني التابعة لها.

وأكد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن «القرار يأتي إنفاذا لتوجيهات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حرصا منه على الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

ونوه الوهيبي بجهود وزارة الداخلية في متابعة الالتزام بالبروتوكولات التي تحد من انتشار «كوفيد - 19»، وجهود وزارة الصحة ممثلة في مركز القيادة والتحكم في تتبع الحالات المصابة بالفايروس محليا، والتعرف على عددها وأماكن تجمعها ومتابعتها واستكمال التقصي الوبائي، وتحديد ما إذا كانت مرتبطة بنشاطات أو أماكن معينة للحد من التفشي، واستقراء تطورات الوباء عالميا.

وأشار المدير العام للتعليم في منطقة الرياض إلى ما يمثله تطبيق "توكلنا" من فاعلية كبيرة في تسهيل عملية المتابعة، وكذلك التزام الأشخاص المصابين بالعزل المنزلي، مؤكدا عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا، مع الحرص على الاهتمام وتطبيق العقوبات بحق المخالفين في جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية للبنين والبنات.