شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل مثيرة عن وفاة مواطن في حائل بعد اصطدامه بجمل سائب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

روى شلاح الشمري، شقيق أحد المواطنين الذي توفي في منطقة حائل بحادث ثم فارق ابن أخيه الحياة بعد علمه بوفاة والدة تفاصيل حادث وفاة الأب.

وأضاف شلاح الشمري، خلال مكالمة هاتفية مع برنامج " يا هلا ":" أخي كان مجهز لنزهة برية ومشى على الطريق الرابط بيننا وبين مدينة حائل، وفي منتصف الطريق تقريبا تعرض لجمل سائب يعبر الطريق ".

وأوضح:" اصطدم الجمل بالسيارة، مما أدى لانحرافها وسارت السيارة حوالي 15 متر وهي تحمل الجمل فوقها ثم اصطدمت بطرف الجبل والتفت على الطريق".

ولفت:" أخي لم يتوفى مباشرة بعد الحادث ولكنه نقل إلى مستشفى الملك خالد بحائل "، متابعا:" دخل المستشفى وأجريت له بعض العمليات وظل فيها 11 يومًا قبل أن يتوفاه الله ".