شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمانة جدة تغلق قاعات الأفراح بعد تعليق المناسبات الاجتماعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تواصل أمانة محافظة جدة حملاتها الرقابية لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية ، حيث أغلقت 3مراكز تجارية كبري لم تطبق الإجراءات و31موقع تجاري.

وقامت الأمانة بإشعار قاعات الأفراح بشكل رسمي بإغلاق هذه القاعات والتعامل مع الذين حجزوا في هذه القاعات بشكل ودي، واعادة جدولة المواعيد.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة أن قاعات المناسبات الاجتماعية والأفراح والاستراحات وراء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس في مختلف المناطق، ممكن جعل الجهات المختصة تقرر إغلاق قاعات لمدة 30يوم للحد من انتشار الجائحة .