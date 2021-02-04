شكرا لمتابعة خبر عن "أمانة الرياض" تكشف عن المنشآت المشمولة بقرار إيقاف تقديم الخدمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت أمانة منطقة الرياض أن المنشآت المشمولة بقرار الإغلاق الصادر القرار ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا تشمل 6 أنشطة تجارية.

وأوضحت أن المنشآت هي صالات الأفراح وقاعات الفنادق والمراكز الترفيهية وأماكن الألعاب والمراكز الرياضية ودور السينما.

وأكدت الأمانةأنها ستتخذ الإجراءات الرادعة بحق من يخالف الأنظمة والتعليمات المتصلة بالإجراءات الصحية الاحترازية، وستطبق العقوبات بحدها الأعلى وفق ما نصت عليه اللوائح الجزائية، مؤكدة أن جولاتها الرقابية المكثفة مستمرة طيلة أيام الأسبوع لرصد المخالفات وضبط التجاوزات.

وأضافت أن عقوبات المنشآت المخالفة ستصل إلى الإغلاق لمدة 24 ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة 48 ساعة، ولمدة أسبوع في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة أسبوعين للمرة الثالثة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة شهر.