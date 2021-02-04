شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطنة تروي قصة نجاحها وخطتها لزراعة الموز الأزرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روت مواطنة تدعى زليخة الكعبي، عن قصة نجاحها وخطتها لزراعة الموز الأزرق.

وقالت زليخة الكعبي، خلال لقائها بقناة الرسالة، إنها تخطط لزراعة الموز الأزرق لتكون المملكة أول دولة في المنطقة تفعل ذلك.

وأضافت:" نملك مزرعة موز بها 100 ألف شجرة، ونحصد منها 20 طن تقريبا "، مبينة:" نسعى لتصدير الموز الأحمر للداخل والخارج "، فيما أوضحت أنها ستقيم معمل للتعبئة والتغليف من الفتيات.