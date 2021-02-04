شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تعرف على قصة صالح العرق أول قصاص أثر في عهد المؤسس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

كشفت قناة العربية عن قصة صالح العرق أول قصاص أثر انضم إلى الحكومة في عهد المؤسس .

قال عبدالهادي نجل صالح العرق "الوالد ليس مؤسس قص الأثر لأنه موجود قبل الوالد، ولكنه هو مؤسس التعامل مع الدولة في قص الأثر، مع الملك عبد العزيز وأبنائه حتى وصل إلى الملك فهد – رحمه الله-"

وكشف محمد بن راشد حفيد صالح العرق أن شعبة قصاصي الأثر تابعة للإدارة العامة للمجاهدين في وزارة الداخلية وعددهم حوالي 100 موظف في منطقة الرياض، ويشاركون في مهام الحج وفي المهرجانات التي تقام في المملكة كل عام.

وأوضحت العربية خلال تقريرها أن الموهبة الفريدة في العائلة دفعت الحكومة إلى دعمهم وابتعاثهم للدراسة في أهم جامعات العالم، كما أُسس لهم قسم خاص بوزارة الداخلية برئاسة أحدهم بعد حصوله على تزكية من كبار العائلة.