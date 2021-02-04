شكرا لمتابعة خبر عن " توكلنا ": التطبيق تعرَّض إلى ضغط عالٍ وما زلنا نبحث عن الحل " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لإدارة تطبيق توكلنا المهندس ماجد الشهري، أن التطبيقات التقنية معرضة دائمًا لضغوطات وخلل تقني سواء من ضغط المستخدمين أو غيره.

وأضاف ماجد الشهري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة " الإخبارية ":" تطبيق توكلنا تعرَّض إلى ضغط عالٍ خلال هذه الفترة، وما زلنا نبحث عن الحل المستدام ".

ولفت:" يعمل الخبراء على الحلول لإعدادها ورفعها لتمكين المستخدمين من الدخول بشكل مباشر للتطبيق ".

وكان

ت إدارة تطبيق " أعلنت حل مؤقت لحين استكمال الإصلاحات الفنيّة للتطبيق، وقالت إدارة التطبيق، إنه سيتم إرسال رسالة نصيّة بالحالة الصحية لجميع المسجلين في منصتي توكلنا وأبشر.