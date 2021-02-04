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بالفيديو.. الموارد البشرية: سيتم ترحيل جميع بيانات التوظيف إلى المنصة الموحدة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية، ناصر الهزاني:" سيكون هناك إدارة لحسابات طالبي العمل وإدارة صلاحية الوصول من خلال كتابة السيرة الذاتية وتحديثها على المنصة ".

 

وأضاف ناصر الهزاني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، قائلا:" توفير عملية تحقيق البيانات في السيرة الذاتية آليا، كذلك توثيق المؤهلات العلمية والتخصصات بما يضمن صحة وجودة البيانات المدخلة على هذه المنصة ".

 

وتابع:" ترحل البيانات الحالية الموجودة لدى الجهات المعنية في التوظيف لدى القطاعين العام والخاص إلى المنصة التي صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشائها ".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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