شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الموارد البشرية: سيتم ترحيل جميع بيانات التوظيف إلى المنصة الموحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية، ناصر الهزاني:" سيكون هناك إدارة لحسابات طالبي العمل وإدارة صلاحية الوصول من خلال كتابة السيرة الذاتية وتحديثها على المنصة ".

وأضاف ناصر الهزاني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، قائلا:" توفير عملية تحقيق البيانات في السيرة الذاتية آليا، كذلك توثيق المؤهلات العلمية والتخصصات بما يضمن صحة وجودة البيانات المدخلة على هذه المنصة ".

وتابع:" ترحل البيانات الحالية الموجودة لدى الجهات المعنية في التوظيف لدى القطاعين العام والخاص إلى المنصة التي صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشائها ".