شكرا لمتابعة خبر عن الأمر بالمعروف توجه باشتراط استخدام (توكلنا) للدخول لمقرات الرئاسة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

وجه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالإلزام باستخدام تطبيق (توكلنا) عند الدخول للرئاسة العامة أو أحد فروعها والهيئات والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل ببقية الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك في تعميم أصدره معاليه شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية في الحدِّ من جائحة كورونا، تماشيًا مع ما تقوم به تلك الجهات من جهود للتصدي للجائحة والحد من خطرها.

ووجه الدكتور السند، الإدارات المعنية بالرئاسة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.