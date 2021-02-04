الحظر الكلي على الأبواب !

︎

.



نشرت وزارة الداخلية بيانا هاما، أعلنت فيه عودة الإغلاقات لعدد من المراكز الاقتصادية والاجتماعية وتعليق الفعاليات الترفيهية والأسرية في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

إعلان وزارة الداخلية الصادر مؤخرا توج سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب عودة منحنى أعداد الإصابات اليومية بالفيروس للارتفاع مجددا.

ورغم الجهود المكثفة التي تقوم بها المملكة لاستقدام وتطوير لقاح لفيروس «كوفيد-19» ذات فعالية عالية من مصادر وجهات معتمدة عالميا والتوسع في توزيع التطعيمات على الأطباء والفئات الأكثر عرضة للإصابة، إلا أن ذلك لم يحول دون زيادة أعداد الإصابات.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أهمية الالتزام بالسلوكيات الصحية، موضحا أن الجائحة لا تزال مستمرة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي إلى أن منحنى الإصابات بفيروس «كوفيد-19»، عاود الصعود، قائلا: “لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200% من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير”.

التهاون سبب الخطر:

بدوره قال معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إنه في الأيام الماضية تم رصد زيادة ملحوظة وارتفاع مستمر في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وكانت من أهم أسبابها هي التجمعات بكل أنواعها.

وأوضح وزير الصحة أنه إذا استمر التهاون في التجمعات وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية، سندخل في خطر الموجة الثانية، مضيفا: “لسنا بعيدين عما يحصل في الدول الأخرى وقد يحدث لدينا، مثل الدول الأخرى، من تفشي للفيروس وانهيار النظام الصحي، وعدم توفر الخدمة الصحية”.

قرارات حازمة:

وأعلنت وزارة الداخلية مجموعة من القرارات الهامة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» أبرزها:

-إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.

-إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

-إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية.

-تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.

-توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة.

-تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة 100 متر -قدر المستطاع- في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين.

وسيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 4 فبراير 2021م

حظر دخول مؤقت:

وسبق لوزارة الداخلية أن أعلنت تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة اعتباراً من الساعة 9 من مساء الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021م، ودخل القرار حيز التنفيذ مساء أمس.

وأوضحت وزارة الداخلية أن القرار يشمل كذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ( 14 ) يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

الالتزام عنوان المرحلة:

عودة الإغلاقات الشاملة لبعض القطاعات قد يكون بداية لعودة للحجر الصحي الشامل، في حال استمرار خطر زيادة أعداد الإصابات بفيروس «كوفيد-19»، الأمر الذي يستدعي من كافة فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين الحرص على الالتزام التام والصارم بكافة الإجراءات الاحترازية حتى لا تعود المملكة لنقطة البداية مرة أخرى.

وستركز خطب المساجد في صلاة الجمعة المقبلة، على حث المصلين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.

ويبقى الرهان الأخير في معركة مواجهة الوباء، على وعي أفراد المجتمع، والتزامهم بالإجراءات ولاسيما التباعد الجسدي وارتداء الكمامة، وتجنب الأماكن المزدحمة أو قليلة التهوية، والمداومة على غسل اليدين.

Source almnatiq

