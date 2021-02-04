الموارد البشرية: 6 أهداف للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نحو 6 أهداف للمنصة الوطنية للتوظيف؛ من بينها توحيد منصات التوظيف.

ومن أهداف المنصة الوطنية للتوظيف، التكامل مع الأنظمة الحكومية والقطاع الخاص، وتوحيد منصات التوظيف، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.

وكذلك استخدام أحدث التقنيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التواصل الفعال بين القطاع الحكومي والكيانات الآخرى، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.

وتنمية المهارات بناء على احتياجات سوق العمل، وتقديم بيانات ومعلومات وتوجهات موثوقة لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة، وحفظ وتوحيد البيانات الشخصية للباحثين عن عمل وتوائم بينهم وبين الجهات ذات العلاقة والمؤسسات التعليمية، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.

وتشتمل المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف على قاعدة بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، قطاع عام، قطاع خاص) بما يضمن تحقيق الفاعلية والدقة والشفافية في عملية التوظيف ومن ذلك:

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