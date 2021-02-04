أمين الباحة يتفقد سير الأعمال في مشروع مول الباحة الاستثماري

تفقد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أمس، مشروع مول الباحة الاستثماري.

واستمع السواط إلى شرح عن المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 85%، ويقع على مساحة تُقدر بنحو 55 ألف متر مربع ويتكون من 3 أدوار ودور تسوية تضم ما يقارب 220 محلًا تجاريًّا تشمل تجارة التجزئة المختلفة، إلى جانب الترفية والمطاعم البالغ عددها 14 مطعمًا كبيرًا و13 مطعمًا من المطاعم الصغيرة و9 معارض كبيرة، وجلسات للعائلات، ونحو 1400 موقف للسيارات.

وبيّن أن المول الأكبر في المنطقة الجنوبية من حيث المساحة والمرافق والخدمات، وستكون السوق منتجعًا لأهالي منطقة الباحة وزوارها في الصيف أو الشتاء.

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