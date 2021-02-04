الأرصاد تتوقع طقس الجمعة.. أمطار رعدية على 11 منطقة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية بدرجة متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة وزخات برد على مناطق: «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، القصيم»، والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، فضلًا عن تساقط ثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

ويشهدُ البحر الأحمر، رياحًا سطحيًة شماليَّة غربيَّة إلى شمالية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 25-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أمَّا الخليجُ العربي؛ فيشهد رياحا سطحيَّة جنوبيَّة شرقيَّة إلى جنوبيَّة بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموْج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الجمعة، على معظم المناطق بالدرجة المئوية: