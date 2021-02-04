«توكلنا» يحدد مدة صلاحية الرسالة النصية البديلة للتطبيق

قال المتحدث الرسمي لإدارة تطبيق توكلنا المهندس ماجد الشهري، إننا وفرنا حلولًا سريعة للإشكالية التقنية التي حدثت للتطبيق.

وأضاف الشهري، لـ«الإخبارية»، أنَّ الحل المؤقت لتلك الإشكالية التقنية هي الرسالة النصية والتي توضح الحالة الصحية للمستخدم مواطنًا كان أو مقيمًا، وتعد مستندًا رئيسيًّا يستطيع الشخص استخدامه.

وحول مدة صلاحية تلك الرسالة، قال الشهري: إن هذه الرسالة، سيكون لها وقت محدد بنهاية يوم غد الجمعة (منتصف الليل)، مشيرًا إلى إمكانية متابعة المستجدات عبر حساب تطبيق توكلنا في التطبيقات المختلفة.

وأعلنت إدارة تطبيق «توكلنا»، اليوم الخميس، عبر بيان إلحاقي، حلًا مؤقتًا لحين استكمال الإصلاحات الفنيّة للتطبيق، وقالت إدارة التطبيق: إنه سيتم إرسال رسالة نصيّة بالحالة الصحية لجميع المسجلين في منصتي توكلنا وأبشر.

وأضافت إدارة تطبيق «توكلنا»: إن هذه الرسالة تعد حلًّا مؤقتًا ومعتمدًا يتيح للجهات المُشرفة على تطبيق الإجراءات الاحترازيّة التأكد من الحالة الصحية للمستخدم. وتحوي الرسالة معلومات أساسية: (الاسم، رقم الهوية، الحالة الصحية، وصالحة لغاية).

اقرأ أيضًا:

تطبيق توكلنا يعلن «حل مؤقت»: رسائل نصيّة للمستفيدين لحين استكمال الإصلاحات الفنيّة