«الإعلام المرئي»: استرداد قيمة تذاكر العروض المصادفة لفترة الإغلاق

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إمكانية استرداد قيمة التذاكر كاملة؛ وذلك لمن اشتروها لحضور عرض يصادف فترة الإغلاق.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، «إنه بالتعاون بين الجميع (في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا)؛ ستكون عودة السينما قريبة»، وتابعت: «حقك محفوظ، وأهم شيء سلامتك».

ونبهت الهيئة إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد–19»، التي تتضمَّن الحرص على لبس الكمامة، وغسل اليدين والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وتبدأ الجهات المعنية بالسعودية، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، تطبيق القرارات التي أصدرتها وزارة الداخلية لمكافحة تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا، ومنها إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية؛ وذلك لمدة (10) أيام قابلة للتمديد.

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