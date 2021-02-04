هل يجب الخضوع لفحص كورونا عند مغادرة المملكة؟.. الجوازات تجيب

أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية الخضوع لفحص كورونا للوافدين عند مغادرة المملكة.

وأكدت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه بإمكان المقيم السفر بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين عبر الحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر «تويتر»: « هل يجب على الأجانب المغادرين الخضوع لفحص كورونا عند المغادرة؟».

وكانت المملكة قررت تعليق السماح بدخول المملكة للقادمين من 20 دولة (باستثناء المواطنين، الدبلوماسيين، والممارسين الصحيين وعائلاتهم)، مؤقتًا.

وتشمل قائمة الدول التي أعلنتها وزارة الداخلية: الأرجنتين، الإمارات، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إندونيسيا، إيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، المملكة المتحدة، تركيا، جنوب إفريقيا، السويد، سويسرا، فرنسا، لبنان، مصر، الهند، واليابان.

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