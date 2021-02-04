«التعليم» تصدر تعميمًا لحصر وتسجيل بيانات الطلاب الأيتام

أكدت مصادر لـ«عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا هامًا وعاجلًا لجميع المدارس الحكومية والأهلية بشأن الطلاب الأيتام.

وذكرت المصادر أنه انطلاقًا من دور الوزارة الاجتماعي في توفير الرعاية للطلاب الأيتام ومتابعة احتياجاتهم، طالبت الوزارة، بحصر وتسجيل بيانات هؤلاء الطلاب لمدة أقصاها يوم الأربعاء ١٤٤٢/٦/٢٨، مع ضرورة الاحتفاظ بنسخه من الحصر ضمن ملفات الإرشاد بالمدرسة، ومتابعة تقديم الخدمات الارشادية النفسية والاجتماعية لهم.

كما يشدد التعميم على ضرورة متابعة تحصيلهم الدراسي خلال فترة الدراسة عن بُعد وتقديم الخدمات الارشادية المناسبة عن طريق منصة مدرستي، ومتابعة المحتاجين منهم في برنامج تكافل خلال الفترة المعلنة للبرنامج، ومتابعة تسجيل الطلاب المحتاجين.

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