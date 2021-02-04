الهيئة العامة للنقل تحدد موعد الاختبارات التأهيلية لشهادة الكفاءة المهنية البحرية

أعلنت الهيئة العامة للنقل تحديد موعد اختبار الراغبين في إجراء الاختبارات التأهيلية لشهادة الكفاءة المهنية البحريةCertificate of Competency والمُؤهلة للعمل على متن السفن التجارية كضباط ملاحة أو مهندسين بحريين.

وقالت الهيئة، إنه تم تحديد موعد الاختبارات لـ: (ضابط بحري ثانٍ، مهندس بحري ثالث) خلال الفترة من 27 فبراير إلى 4 مارس 2021م.

ولمزيد من الاستفسارات نأمل التواصل مع قطاع النقل البحري بالهيئة عبر الإيميل: [email protected]

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