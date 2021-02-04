«أمن الطرق» يعيد فتح طريق «العلا-المدينة» أمام حركة السيارات

أصدر «أمن الطرق» تنبيهًا لمستخدمي طريق «العلا-المدينة» الواقع في المدينة المنورة، أكد خلاله فتح الطريق أمام حركة السيارات.

وغرّد الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، على تويتر، اليوم الخميس: «إلحاقًا للتنبيه السابق بشأن إغلاق طريق العلا - المدينة نود التنويه بأنه تم فتح الطريق مع الأخذ بالاعتبار إجراءات السلامة المرورية».

وكان «أمن الطرق» نبه منذ ساعات: «عزيزي قائد المركبة.. نود التنويه بأنه تم إغلاق طريق العلا - المدينة وذلك لوجود أمطار غزيرة تحد من مدى الرؤية لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر، حرصًا على سلامة الجميع».

اقرأ أيضًا:

غلق طريق «العلا-المدينة» بسبب أمطار غزيرة تحد من مدى الرؤية