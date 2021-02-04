رياضي / المصنف الأول عالمياً وبطل النسخة الأولى من السعودية الدولية يشيد باللاعبين السعوديين



جدة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

عبّر المصنف الأول عالمياً وبطل النسخة الأولى من

جاء ذلك خلال جلسة ودية على هامش بطولة السعودية الدولية للجولف ، يوم أمس ، مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود الفيصل ، عضو الاتحاد السعودي للجولف، في مقر الفندق الذي يوجد به ، اتباعاً للإجراءات الاحترازية وأنظمة البطولة.

وقال جوستن: "باستطاعة الاعبين السعوديين أن يصبحوا لاعبي جولف مميزين في المملكة، حيث يمكنهم استغلال الفرص المميزة المتوفرة لديهم، عليهم أن يستمروا بالعمل الجاد والتحسن.

من جانبه قال اللاعب سعود الشريف : "كانت لحظة مميزة، داستن شخص لطيف حقاً، والحديث معه ممتع وقضينا وقتاً رائعاً، هو شخص متواضع وساعدنا في الهدوء والاسترخاء مع اقتراب موعد البطولة ".

يذكر أن منافسات بطولة السعودية الدولية للجولف التي انطلقت اليوم ، يتنافس عليها 139 لاعبا من نخبة لاعبي الجولف العالميين على لقب البطولة التي تعود في نسختها الثالثة بمجموع جوائز تصل إلى 3,5 ملايين دولار.

//انتهى//

22:36ت م

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جدة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسعبّر المصنف الأول عالمياً وبطل النسخة الأولى من السعودية الدولية ، الأمريكي داستن جونسون، عن سعادته بمشاركة اللاعبين السعوديين ، سعود الشريف ، وفيصل سلهب ، بالبطولة السعودية الدولية للجولف ، والمستمرة حتى يوم الأحد المقبل.جاء ذلك خلال جلسة ودية على هامش بطولة السعودية الدولية للجولف ، يوم أمس ، مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود الفيصل ، عضو الاتحاد السعودي للجولف، في مقر الفندق الذي يوجد به ، اتباعاً للإجراءات الاحترازية وأنظمة البطولة.وقال جوستن: "باستطاعة الاعبين السعوديين أن يصبحوا لاعبي جولف مميزين في المملكة، حيث يمكنهم استغلال الفرص المميزة المتوفرة لديهم، عليهم أن يستمروا بالعمل الجاد والتحسن.من جانبه قال اللاعب سعود الشريف : "كانت لحظة مميزة، داستن شخص لطيف حقاً، والحديث معه ممتع وقضينا وقتاً رائعاً، هو شخص متواضع وساعدنا في الهدوء والاسترخاء مع اقتراب موعد البطولة ".يذكر أن منافسات بطولة السعودية الدولية للجولف التي انطلقت اليوم ، يتنافس عليها 139 لاعبا من نخبة لاعبي الجولف العالميين على لقب البطولة التي تعود في نسختها الثالثة بمجموع جوائز تصل إلى 3,5 ملايين دولار.//انتهى//22:36ت م0221

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