السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 199 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 51330 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 588 وفاةً.

// انتهى //

22:35ت م

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لوكسمبورغ 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 51330 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 588 وفاةً.// انتهى //22:35ت م0220

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