السعودية اليوم / إيطاليا 13659 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 13659 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 2,597,446 إصابةٍ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 90241 وفاةً.

// انتهى //

22:35ت م

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روما 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واسسجلت إيطاليا 13659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 421 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 2,597,446 إصابةٍ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 90241 وفاةً.// انتهى //22:35ت م0219

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