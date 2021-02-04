السعودية اليوم / سويسرا تسجل 1765 إصابة جديدة بفيروس كورونا



جنيف 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واس

سجلت سويسرا 1765 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة السويسرية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 530 ألف إصابةٍ، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 8836 وفاةً.

// انتهى //

22:07ت م

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جنيف 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واسسجلت سويسرا 1765 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 23 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة السويسرية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 530 ألف إصابةٍ، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 8836 وفاةً.// انتهى //22:07ت م0214

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