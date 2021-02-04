السعودية اليوم / الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يوجّه باستخدام تطبيق (توكلنا) للدخول لمقرات الرئاسة وفروعها



الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

وجّه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالإلزام باستخدام تطبيق (توكلنا) عند الدخول للرئاسة العامة أو أحد فروعها والهيئات والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل ببقية الإجراءات الاحترازية.

وشدد معاليه على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية في الحدِّ من جائحة

// انتهى //

22:05ت م

0211



الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسوجّه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالإلزام باستخدام تطبيق (توكلنا) عند الدخول للرئاسة العامة أو أحد فروعها والهيئات والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل ببقية الإجراءات الاحترازية.وشدد معاليه على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية في الحدِّ من جائحة كورونا ، تماشيًا مع ما تقوم به تلك الجهات من جهود للتصدي للجائحة والحد من خطرها.// انتهى //22:05ت م0211

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