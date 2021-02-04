

أثينا 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واس

سجلت اليونان 1070 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 160935 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5903 وفيات.

// انتهى //

22:05ت م

0209



أثينا 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واسسجلت اليونان 1070 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 25 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 160935 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5903 وفيات.// انتهى //22:05ت م0209

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليونان 1070 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.