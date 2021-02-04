

حائل 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, عزاءهما ومواساتهما لوكيل محافظة بقعاء مناور بن شباب الشريطي في وفاة شقيقه فلاح وابن شقيقه خالد -رحمهما الله - سائلين الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته, وأن يسكنهما فسيح جناته, وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي لسموهما اليوم, بأسرة الشريطي.

من جانبه أعرب وكيل محافظة بقعاء باسمه وباسم عشيرة الشراطين من الأسلم من شمر عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على مواساتهما في هذا المصاب الجلل, سائلاً الله العلي القدير أن يكتب لسموهما الأجر والثواب وأن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته.

// انتهى //

21:51ت م

0208





كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / سمو أمير حائل وسمو نائبه يعزيان وكيل محافظة بقعاء في وفاة شقيقه وابن شقيقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.