

الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

دعت الأكاديمية المالية زوارها من المختبرين بضرورة تفعيل تطبيق "توكلنا" والإفصاح عن الحالة الصحية عند مراجعة مقرات اختباراتها في كل من الرياض, جدة, الدمام, أبها, وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المُعلن عنها مؤخرا, للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس

وأوضحت الأكاديمية بأن جميع برامجها التدريبية تُقدَّم "عن بُعد" ويمكن للراغبين التسجيل في البرامج والاختبارات من خلال موقعها.

يذكر أن الأكاديمية حرصت منذ بدء جائحة كورونا على توفير بيئة عمل صحية لموظفيها وللمختبرين من خلال قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء وإلزامهم بارتداء الكمامات وتجنب المصافحة والالتزام بالتباعد وتوفير والمعقمات.

//انتهى//

21:49ت م

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الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسدعت الأكاديمية المالية زوارها من المختبرين بضرورة تفعيل تطبيق "توكلنا" والإفصاح عن الحالة الصحية عند مراجعة مقرات اختباراتها في كل من الرياض, جدة, الدمام, أبها, وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المُعلن عنها مؤخرا, للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة.وأوضحت الأكاديمية بأن جميع برامجها التدريبية تُقدَّم "عن بُعد" ويمكن للراغبين التسجيل في البرامج والاختبارات من خلال موقعها.يذكر أن الأكاديمية حرصت منذ بدء جائحة كورونا على توفير بيئة عمل صحية لموظفيها وللمختبرين من خلال قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء وإلزامهم بارتداء الكمامات وتجنب المصافحة والالتزام بالتباعد وتوفير والمعقمات.//انتهى//21:49ت م0207

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأكاديمية المالية": تطبيق توكلنا إلزامي لدخول الاختبارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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