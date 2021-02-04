السعودية اليوم / أمانة المنطقة الشرقية تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت



الدمام 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

كثفت أمانة المنطقة الشرقية أعمالها الرقابية على جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وذلك بالتعاون مع شعبة الأمن الوقائي بشرطة المنطقة بهدف التأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق "توكلنا".

وقامت الفرق التفتيشية بالأمانة يوم أمس بزيارة 248 منشأة في وسط الدمام، نتج عنها مخالفة وإغلاق 68 منشأة مخالفة لـ "البروتوكولات" والإجراءات الوقائية المنصوص عليها، كما شملت الجولات مدينة الجبيل حيث نتج عنها مخالفة (22) محلاً وإنذار (25) وإغلاق 20 منشأة تجارية, وقد تنوعت المخالفات المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع،وعدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات ،فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

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21:44ت م

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