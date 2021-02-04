السعودية اليوم / وزير النقل يتفقد عدداً من طرق الوزارة بالمنطقة الشرقية



الدمام 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

تفقد معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم عددًا من الطرق التابعة للوزارة في المنطقة الشرقية للاطلاع على سير أعمال الصيانة والسلامة الجارية, وذلك ضمن الجولات الدورية التفقدية الميدانية على الطرق التابعة للوزارة في مناطق المملكة كافة.

وشملت الجولة التفقدية الاطلاع على مشاريع الصيانة الوقائية الحالية على طريق أبو حدرية, حيث شدد معاليه على أهمية مضاعفة الجهود لإصلاح الطريق ورفع مستوى السلامة والجودة عليه، ومناقشة أهم السبل الكفيلة بتسريع نسب إنجازه، كما اطلع معاليه على أعمال تطوير تقاطع صفوى المطار ضمن مبادرات السلامة الجاري تنفيذها بالمنطقة .

وتحرص وزارة النقل على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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21:44ت م

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