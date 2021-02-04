السعودية اليوم / مختصون يناقشون الأبحاث التطبيقية لرفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية للنخيل والتمور



الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

ناقش مختصون زراعيون، في ورشة العمل نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، بعنوان (باحثو مشروع الأعمال التطبيقية في مجال النخيل والتمور)، سبل تطوير عمليات الحصاد والفرز والتخزين والتغليف، وتحسين الصفات الثمرية في النخيل، ومكافحة الآفات التي تؤثر على الإنتاج والنوعية، ورفع الكفاءة التسويقية لمنتجات التمور، إضافةً إلى تعزيز العمليات الزراعية لتحسين الإنتاج وكفاءة مياه الري.

واستعرضت الورشة التي أقيمت بالتعاون مع برنامج التحول الوطني، في خمس جلسات، عددًا من البحوث والدراسات التي تناولت أهداف مشروع الأعمال التطبيقية في مجال النخيل والتمور، وسبل تحقيقها، حيث تناولت الجلسة الأولى تحسين الصفات الثمرية للتمور، شارك فيها الباحث الأستاذ الدكتور علي بن عبدالله الشتوي من جامعة الملك سعود، و الدكتورة إيمان بنت عبدالباقي الجريسي من جامعة تبوك، تلتها الجلسة الثانية بعنوان: (أبحاث ودراسات لرفع الكفاءة التسويقية للتمور ومنتجاتها) شارك فيها الأستاذ الدكتور عبدالله الحمدان، والدكتور يوسف العمري، من جامعة الملك سعود، والدكتورة صيتة المطيري من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والأستاذ الدكتور حسن مزمل علي دينار من جامعة الملك فيصل.

وتناولت الجلسة الثالثة، أبحاث ودراسات في العمليات الزراعية التي تؤدي إلى تحسين الإنتاج وكفاءة استخدام مياه الري، استعرضها الدكتور ناشي القحطاني، والدكتور هشام سيد غزاوي، من جامعة الملك فيصل، والدكتور خالد بن فيحان المطيري من جامعة الملك سعود، والدكتور عبدالله بن عبدالمحسن الراجحي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتضمنت الجلسة الرابعة دراسات وأبحاث في معاملات الحصاد وما بعد الحصاد، والتغليف والتخزين، تحدث فيها الباحثون: الدكتور عبدالرحمن رجب عبدالرحمن، والدكتور ماجد السيد محمد من جامعة الملك فيصل، بالإضافة إلى الجلسة الخامسة التي أشارت إلى دراسات حول كيفية مكافحة الآفات، والمحافظة على النوعية في أثناء فترة التخزين، تحدث فيها من جامعة تبوك الدكتور خالد لطفي عبدالعال محمد، والدكتور سليمان محمد الغانم.

يذكر، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، كانت قد عقدت ورشة تعريفية حول مشروع الأبحاث التطبيقية في مجال النخيل والتمور في أكتوبر 2020، واستهدفت من خلالها التعريف بمشروع الأبحاث التطبيقية في مجال النخيل والتمور، وبيان آلية تقديم الأبحاث من قبل الباحثين.

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