السعودية اليوم / بدء أعمال الدورة السنوية لأكاديمية شمال أفريقيا لحوكمة "الإنترنت"



نواكشوط 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واس

بدأت اليوم أعمال الدورة السنوية لأكاديمية شمال أفريقيا لحوكمة "الإنترنت"، بمشاركة ممثلين من دول شمال أفريقيا عن بعد.

وتهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تعزيز مهارات وكفاءات الفاعلين في حوكمة "الانترنت"، لتمكينهم من اكتساب المعارف اللازمة لقياس أفضل السبل لمواجهة تحدياتها، والمشاركة بشكل فعال في النقاشات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

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21:26ت م

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