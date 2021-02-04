شكرا لقرائتكم خبر عن المطاعم تبدأ بإغلاق اقسام الطلبات المحلية والإكتفاء بالخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ الآن المطاعم والمقاهي في تطبيق الإجراءات الاحترازية ، وذلك بإغلاق طلبات الأكل المحلي والإكتفاء بالطلبات الخارجية .

كما قامت ايضا قصور الإحتفالات والاستراحات بالإغلاق تجاوبا مع الإجراءات الاحترازية التي دخلت حيز التنفيذ .

وكانت وزارة الداخلية اصدرت تسع قرارات ،بدأ تنفيذها مع حلول الساعة العاشرة من هذا المساء وذلك ضمن الإجراءات المتبعة لمكافحة تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا، وذلك بعد تحذيرات وزارة الصحة من رصدها لارتفاع عدد الإصابات اليومية بالفيروس.

وتكثف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات وخاصة وزارات (الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان) والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين.