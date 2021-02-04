بأمر السلام.. 3 أعضاء جدد بالمجلس السيادي السوداني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الخميس، مرسوما دستوريا بتعيين 3 أعضاء جدد للمجلس، إنفاذا لاتفاق السلام.

والأعضاء الذين تمت إضافتهم لمجلس السيادة بموجب المرسوم هم، رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، ورئيس الحركة الشعبية مالك عقار، والطاهر حجر، ليرتفع عدد أعضاء المجلس إلى 14 عضوا .

وأمس الأربعاء، أعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، اكتمال تسمية المرشحين إلى 25 وزارة من أصل 26، وسيتم إعلان الحكومة مطلع الأسبوع المقبل.

من جانبها، كشفت مصادر سودانية مطلعة عن إرجاء إعلان الحكومة السودانية الجديدة إلى الأسبوع المقبل، بعد أن كان مقررا اليوم الخميس.

وقالت مصادر بتحالف قوى الحرية والتغيير لـ"الخليج 365"، إن "رئيس الوزراء (السوداني) الدكتور عبدالله حمدوك طلب مزيدا من الوقت للنظر في كفاءة المرشحين من المكونات المختلفة للحقائب الوزارية".

وتوقعت المصادر أن يتم تسمية 3 مرشحين عن الحركات المسلحة الموقعة على السلام، وتعيينهم أعضاء بمجلس السيادة السوداني في ختام هذا الأسبوع.



وسبق أن اعتمد مجلس شركاء الفترة الانتقالية جدولا زمنيا لإعادة تشكيل السلطة، وحدد اليوم لإعلان الحكومة ومجلس السيادة.

فيما حدد الجدول الزمني يوم 15 فبراير/شباط لإعلان الولاة الجدد وتعيين المفوضيات، و25 فبراير/شباط لتشكيل المجلس التشريعي.

ويأتي التشكيل الحكومي السوداني الجديد استجابة لاتفاق السلام المبرم في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية، وذلك لإشراك قادة الحركات المسلحة.

وتضم الحكومة السودانية الجديد 26 وزارة، 17 منها من نصيب قوى الحرية والتغيير، و7 لتحالف الجبهة الثورية، واثنان للمكون العسكري.