نافالني يواصل التحدي داعيا أنصاره للتظاهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي حُكم عليه بالسجن قرابة ثلاث سنوات، أنصاره إلى التغلب على خوفهم و"تحرير" روسيا.

وفي منشور على حسابه على تطبيق "انستقرام" دعا نفالني أنصاره للتظاهر مجددا لتحقيق ما وصفه بـ"تحرير وطننا"، مهاجما بشدة السلطات الروسية.



وأصدرت محكمة روسية في وقت سابق حكما بسجن لمدة 3 سنوات ونصف السنة بحق المعارض أليكسي نافالني.

وقال نافالني خلال جلسة محاكمته، إن "الشيء الرئيسي في هذه العملية هو ترهيب عدد هائل من الناس، هكذا تجري الأمور"، مضيفا أنهم "يضعون شخصا خلف القضبان لإخافة الملايين".

واتهم نافالني مرة أخرى السلطات الروسية بمحاولة اغتياله على خلفية تسميمه بغاز الأعصاب نوفيتشوك في أغسطس/آب الماضي، ونقل نافالني بعد ذلك جوا إلى ألمانيا للعلاج.

ومثل نافالني أمام المحكمة بموسكو بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه، وهي قضية أدت إلى احتجاجات وتوترات جديدة بين الدول الغربية وروسيا.

وخلال الجلسة أكد ممثلو الادعاء أن المعارض "انتهك بشكل منهجي" شروط حكم بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ صدر العام 2014، وبالتالي ينبغي تنفيذ الحكم.

واعتقل نافالني في 17 يناير/ كانون الثاني بعد عودته من ألمانيا، حيث كان يتعافى من حالة تسمم مفترضة بغاز أعصاب أثار موجة من الحرب الكلامية بين روسيا والغرب الذي حمّل موسكو المسؤولية وهو ما نفته الأخيرة مرارا وتكرارا.

وأمر القضاء باحتجازه حتى موعد محاكمته بتهمة انتهاكه شروط إدانته عام 2014 بعقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ.