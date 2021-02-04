إغلاق 10 منشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية في جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365- جازان

أغلقت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها يوم أمس، 10 منشآت لمخالفتها التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأوضح أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان، بأن الأمانة تقوم بتكثيف جولاتها الرقابية الميدانية باستمرار تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، للتأكد من تطبيق التعليمات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

تنفيذ 348 جولة رقابية وإغلاق 10 منشآت

وأضاف ابن سعيدان أن الأمانة وبلديات المنطقة نفذت أمس الأربعاء 348 جولة رقابية، تم خلالها إغلاق 10 منشآت لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد ابن سعيدان أن الأمانة لن تتوانى في الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدًا في نفس السياق على أهمية تكامل الجهود، وضرورة تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

