شراكة سعودية عمانية في جودة التعليم والتدريب

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وقدم خلال الاجتماع عرض تعريفي عن أعمال وخدمات وإنجازات الهيئة ومراكزها، إلى جانب مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، في مجال جودة وكفاءة التعليم والتدريب، والفرص التقويمية والشراكات المهنية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان في مقر الهيئة أمس، مع سفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل آل سعيد، أوجه التعاون والشراكة والمواءمة في جودة التعليم والتدريب بين الهيئة والمؤسسات والجهات التعليمية والتدريبية في السلطنة.وقدم خلال الاجتماع عرض تعريفي عن أعمال وخدمات وإنجازات الهيئة ومراكزها، إلى جانب مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، في مجال جودة وكفاءة التعليم والتدريب، والفرص التقويمية والشراكات المهنية.

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