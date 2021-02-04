القبض على شخص وثق اعتداءه على آخر بالضرب

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس في بيانه أمس أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق اعتداءه على آخر بالضرب والتلفظ عليه بألفاظ نابية وخادشة للحياء، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطن اعتدى على آخر بالضرب والتلفظ بألفاظ نابية، ووثق ذلك.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس في بيانه أمس أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق اعتداءه على آخر بالضرب والتلفظ عليه بألفاظ نابية وخادشة للحياء، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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