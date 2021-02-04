شكرا لقرائتكم خبر ضبط شخصين استوليا على مركبة بالإكراه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر، استوليا على مركبة شخص تحت تهديد سلاح أبيض، واستخدامها في ارتكاب جرائم سطو مسلح على محال تجارية ومنازل وسرقة مبالغ نقدية ومصاغات ذهبية وأجهزة الكترونية قدرت قيمتها بمبلغ (45,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الجهات الأمنية في منطقة الرياض بمواطنين في عقديهما الثاني من العمر، استوليا على مركبة شخص تحت تهديد سلاح أبيض، واستخدامها في ارتكاب جرائم سطو مسلح على محال تجارية ومنازل وسرقة مبالغ نقدية ومصاغات ذهبية وأجهزة الكترونية.وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر، استوليا على مركبة شخص تحت تهديد سلاح أبيض، واستخدامها في ارتكاب جرائم سطو مسلح على محال تجارية ومنازل وسرقة مبالغ نقدية ومصاغات ذهبية وأجهزة الكترونية قدرت قيمتها بمبلغ (45,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شخصين استوليا على مركبة بالإكراه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.