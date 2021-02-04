«سعود الطبية» تنهي قوائم انتظار تقويم الأسنان 2020

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وأوضحت المدينة أن قوائم الانتظار في عام 2019 بلغت 3000 مريض، مبينة أنه في بداية 2020 تم عمل الخطط اللازمة لتقليل قوائم الانتظار، حيث وصلت في نهاية عام 2020 إلى 480 مريضا جرت جدولة جميع مواعيدهم بالعيادة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى الأسنان عن الانتهاء من قوائم الانتظار المسجلة لدى قسم تقويم الأسنان لعام 2020.وأوضحت المدينة أن قوائم الانتظار في عام 2019 بلغت 3000 مريض، مبينة أنه في بداية 2020 تم عمل الخطط اللازمة لتقليل قوائم الانتظار، حيث وصلت في نهاية عام 2020 إلى 480 مريضا جرت جدولة جميع مواعيدهم بالعيادة.

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