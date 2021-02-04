إيقاف المناشط الدعوية وتحويلها عن بعد وتعليمات جديدة للجوامع والمساجد

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كما جاءت التوجيهات بتعليق إقامة الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات في المساجد، وتحويل جميع هذه الأنشطة لتكون عن بعد، وتكثيف البرامج الدعوية المتعلقة بالتوعية من جائحة كورونا.وأكد التوجيه على تكثيف تعقيم المساجد والجوامع، وأماكن الوضوء، ودورات المياه، والمحافظة على التهوية الجيدة لها، ومتابعة الالتزام بكل ما ورد من توجيهات من قبل منسوبي المساجد من خطباء وأئمة ومؤذنين بكل دقة كما عهدتهم الوزارة.
التوجيه تضمن الالتزام بأن تكون:
- 10 دقائق مدة الانتظار بين الأذان والإقامة عدا صلاة الفجر 20 دقيقة.
- فتح المساجد مع الأذان وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق.
- فتح الجوامع لصلاة الجمعة قبل الأذان بـ30 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ15دقيقة.
- التأكيد على أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.
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