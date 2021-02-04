«الغذاء والدواء» تلزم المنشآت الخاضعة لرقابتها بتفعيل تطبيق «توكلنا»

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وتضمن الدليل الإرشادي طرق التعامل والاستجابة لإصابة العاملين، إذ يجب عزل من تظهر عليهم أعراض مثل (الحمى أو السعال أو ضيق التنفس) على الفور عند الوصول إلى العمل، أما في حال إصابتهم بالمرض أثناء العمل فيتم عزلهم عن الموظفين والعملاء والزوار الآخرين وإرسالهم إلى المنزل.وفي حال التأكد من إصابة أحد الموظفين بـ(كورونا)، فينبغي لأصحاب العمل إبلاغ الموظفين الآخرين باحتمال تعرضهم للفيروس في مكان العمل، واتباع إرشادات وزارة الصحة المتعلقة بشأن التعامل مع المرضى وطرق العزل لتوفير سكن موقت للعزل حسب الحاجة، إضافة إلى إغلاق المناطق التي زارها المشتبه بإصابته أو المريض، وتطبيق الحجز الاحترازي لمدة لا تقل عن 72 ساعة من آخر اتصال للعامل المصاب أو المشتبه بإصابته من تاريخ الإنتاج لجميع المنتجات التي أنتجت في المصنع وكذلك الموجودة في المستودعات التابعة له، والتي تم التعامل معها من الموظف المصاب أو المشتبه في إصابته.
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