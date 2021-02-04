إغلاق وتغريم 20 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات بمكة

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وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، أن وكالة البلديات ممثلة في البلديات الفرعية والمرتبطة كثفت عمل الفرق الميدانية بهدف متابعة أعمال الأنشطة التجارية والمتعلقة بالصحة العامة للوقاية من انتشار الفيروس، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمحافظة على الصحة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 5 منشآت تجارية ومقهى وأصدرت غرامات على 20 منشأة، وذلك لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، وذلك للحد من انتشار (COVID-19).وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، أن وكالة البلديات ممثلة في البلديات الفرعية والمرتبطة كثفت عمل الفرق الميدانية بهدف متابعة أعمال الأنشطة التجارية والمتعلقة بالصحة العامة للوقاية من انتشار الفيروس، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمحافظة على الصحة العامة.

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