تسجيل 303 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 297 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (COVID -19)، وشفاء 297 حالة، و3 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 369,248 حالة، من بينها 2162 حالة نشطة، منها 395 حالة حرجة، فيما أجري

54851 فحصا مخبريا. ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

توزيع الحالات على المناطق

الرياض 126

الشرقية 58

مكة المكرمة 51

المدينة المنورة 21

عسير 11

حائل 9

القصيم 7

الحدود الشمالية 5

نجران 4

الباحة 3

جازان3

تبوك 3

الجوف2

إجمالي الحالات 369,248

النشطة 2162

المتعافون 360,679

الوفيات 6389