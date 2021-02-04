إغلاق 14 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات بالقصيم

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وأوضحت الأمانة أن الجولات تأتي ضمن الجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وكافة بلديات المنطقة لتطبيق أعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية والوقائية في المطاعم، والمجمعات التجارية، وصالونات الحلاقة، والمراكز الرياضية، بتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي.وتضمنت الجولات الرقابية إصدار 192 إشعارا ومخالفة بلدية، و35 مخالفة للتدابير الاحترازية، ومصادرة 889 من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
كما أصدرت الأمانة تعليمات تؤكد على اشتراط تفعيل تطبيق (توكلنا) للدخول للمطاعم والكافيهات والمراكز التجارية.
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