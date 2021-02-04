شكرا لقرائتكم خبر عن «المرئي والمسموع»: استرجاع قيمة تذاكر السينما للأفلام المجدولة خلال الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أنه يمكن استرجاع قيمة التذاكر التي تم شراؤها مسبقاً لعروض الأفلام المجدولة خلال فترة الإغلاق.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي إشارة إلى البيان الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 22 / 6 / 1442 هـ الموافق 4 / 2 / 2021م بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) التي ترتب عليها إغلاق دور السينما لمدة (10) أيام قابلة للتمديد اعتباراً من مساء هذا اليوم.

ودعت الهيئة إلى التواصل مباشرة مع الشركات المشغلة لاسترجاع قيمة التذاكر، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يتم التواصل مع الرقم الموحد للهيئة 920004242.